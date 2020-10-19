Петербургский «Зенит» сегодня, 20 октября, сыграет стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 против бельгийского «Брюгге».

Игра состоится на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге, начало назначено на 19:55 по московскому времени. Матч состоится со зрителями, билеты продавались исходя из 30% разрешенной УЕФА квоты. (на стадион пустят чуть менее трети зрителей от всей заполняемости)

Главным арбитром матча «Зенит» — «Брюгге» станет французский судья Бенуа Бастьен. Помогать ему на боковых линиях француз Фредерик Хаккет и израильтянин Рой Хассан. За систему VAR будут отвечать арбитры Бенуа Мийо и Вилли Делажо из Франции.

Отметим, «Брюгге» накануне встречи лишился трех игроков из-за положительных тестов на коронавирус: в Петербурге не сыграют вратарь Симон Миньоле, Одилон Коссуну и Михаэль Крменчик.