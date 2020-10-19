Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал о тяжелом периоде в своей жизни, в котором ему пришлось столкнуться с депрессией.

По словам Заболотного в интервью Sport24, когда он вышел в РПЛ вместе c «Уфой», то оказался не нужен и в качестве свободного агента перешел в ПФЛ, однако и там 2-3 месяца сидел на замене. В то же время жена Заболотного была уже на 6-м месяце беременности, а зарплата футболиста по сравнению с «Уфой» была намного ниже.

«Я никуда и не ходил. Мог просто взять пива, сидеть дома и смотреть сериальчик. Очень много выпивал», — сказал Заболотный, добавив, что был в подавленном состоянии, разочаровался в себе, а с помощью пива старался как-то переключиться. «Мне не нужны были клубы, где много народу, развлечения, где какой-то кураж — просто было подавленное состояние. Депрессия. Просто скатился вниз, опустился. Прям вниз!», — отметил игрок, подчеркнув, что выбраться ему помогли биографии Златана Ибрагимовича и сэра Алекса Фергюсона, они его вдохновили и в этот момент как-то стало получаться на поле.