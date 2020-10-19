Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова показала, как управляет квадроциклом.

В фан-аккаунте фигуристки TeamTrusova появилась подборка видеороликов о том, как фигуристка провела выходные в семейном кругу. На нескольких роликах видно, как фигуристка сидит за рулем квадроцикла вместе с младшими товарищами и катает их на этом транспортном средстве.

Напомним, ранее стало известно, что Александра Трусова выучила пятый четверной прыжок. Фигуристка овладела четверным риттбергером, видео с исполнением прыжка появилось в «Инстаграме» Евгения Плющенко. Еще в группе Этери Тутберидзе Александра Трусова овладела четверным тулупом, лутцем, сальховым и флипом. Все эти прыжки она исполняла на официальных соревнованиях.