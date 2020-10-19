Пользователя под ником Pro100Gazik забанили в Dota 2 до 2038 года. Игрок объяснил, что данная ситуация могла возникнуть из-за того, что он играет только на персонаже Chen.

За 15 тыс. часов, что я провел в игре Dota 2, я никогда не использовал никаких сторонних программ, кроме софта Dota Plus от Overwolf. Поймите меня правильно, я играю в «Доту» с 2012 года, потратил на нее очень много сил и денег, и сейчас я вижу эту надпись о блокировке. Я даже не знаю, как быть, это может быть техническая ошибка? Я поднял рейтинг с 6 000 до 7 300, играя за одного персонажа — Chen. Слышал, что многие ребята тоже получили бан именно за это. Написал в поддержку, надеюсь, меня разбанят, ведь у меня есть доказательства моей невиновности.

16 ноября Valve выпустила большой блог на тему изменений, которые коснутся Dota 2. Помимо обычный обновлений, разработчики рассказали о новой системе банов «смурфов». После окончания Battle Pass 2020 Valve выпустила обновление, которое затронуло игровую составляющую Dota 2, добавила новую сокровищницу Autumnal Treasure 2020, обнуление MMR и аналог «Патруля» из CS:GO.