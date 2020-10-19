Российский голкипер Антон Митрюшкин находится на просмотре «Фортуне» из Дюссельдорфа.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба в Twitter. Отмечается, в данный момент Митрюшкин работает с «Фортуной» без контракта. 24-летний российский голкипер пребывает в статусе свободного агента после ухода из швейцарского «Сьона».

«Фортуна» в сезоне-2020/21 выступает во второй немецкой бундеслиге, так как в прошлом году напрямую вылетела из первой. После четырех туров в активе команды четыре очка, она занимает 12-е место в турнирной таблице из 18.

Ранее Митрюшкин уже тренировался в составе французского «Монако», но покинул расположение команды после назначение главным тренером Нико Ковача. Россиянин сыграл за «Монако» сухой матч против бельгийского «Серкль Брюгге» — он вышел на поле на 34-й минуте игры. Но на товарищеский матч против «Стандарда», который стал первым для Ковача, Митрюшкина не взяли.