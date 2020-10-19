Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин рассказал, что в матче регулярного чемпионата КХЛ против подольского «Витязя» вернется к исполнению своих обязанностей.

«Сегодня возвращаюсь на скамейку. Полностью вылечился», — сказал Брагин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Брагин по причине заражения коронавирусом не появлялся на скамейке запасных с 20 сентября. В его отсутствие армейцев в большей части матчей возглавлял первый вице-президент армейцев Роман Ротенберг.

Игра пройдёт в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

В таблице Западной конференции СКА идет на втором месте следом за ЦСКА, а «Витязь» не входит в зону плей-офф, располагаясь на девятом место.