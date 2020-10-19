Исполнительный совет акционеров Евролиги объявил о внесении поправок в особый протокол, который был принят для сезона-20/21 в связи с коронавирусом.

Евролига разрешила перенос встреч для команд, которые не могут составить заявку из 8 игроков на матч из-за пандемии или находятся на карантине в связи с положительным результатом теста у кого-то из игроков.

Ранее перенести матч было возможно только если клуб не мог осуществить перелет в место проведения матча из-за правил, установленных в своей стране. При этом правила для пострадавших от вируса команд будут аналогичными – не больше трех переносов одной игры.

Также сообщается, что Евролига изменила решения, которые уже были приняты в течение нынешнего сезона, и перенесет четыре игры, в том числе матчи «Зенита» против «Басконии» и «Валенсии».