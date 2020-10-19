Бывший тренер Natus Vincere Михаил Kane Благин поделился своими мыслями о переносе матча между forZe и Natus Vincere в рамках онлайн-турнира IEM New York 2020 по CS:GO. Благин считает, что из-за коронавирусной пандемии Valve обязана продумать более детально вопрос о снятии 20% RMR-очков при заменах. Тренер высказался в своём твиттере.

Мои мысли о переносе матча Форз- Нави. Привет Валв — люди болеют , случаются разные чрезвычайные ситуации. Как можно снимать очки за изменение в составе ? Как можно ограничивать состав лишь 5ью игроками … особенно в период мирового карантина, когда вероятность заболеть больше! Из этого далее следует , на моей памяти это первый столь влияющий случай COVID-19. Здоровья Илье! В спорте разработаны протоколы действий команд на подобный случай. Киберспорт был к сожалению не готов.

Этой ночью российский киберспортсмен состава Natus Vincere по CS:GO Илья Perfecto Залуцкий сыграл на разминочном сервере.

18 октября ведущий и комментатор Виталий v1lat Волочай резко выразился о недовольствах в конфликте между матчем Natus Vincere vs forZe. Волочай считает, что такая веская причина, как COVID-19 не должна вызывать спорных вопросов по отношению игроков «Рождённых Побеждать» к игре.