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  • 19:31,  19 октября 2020
Бокс/MMA
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Хабиб показал тренировку перед поединком с Гэтжи на UFC 254

Хабиб показал тренировку перед поединком с Гэтжи на UFC 254
Боец Хабиб Нурмагомедов. Фото: инстаграм спортсмена

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал свою тренировку перед титульным поединком против американца Джастина Гэтжи.

«Это был тяжелый тренировочный лагерь, как физически, так и психологически, никто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.

Ранее глава промоушена UFC Дана Уайт выложил в своем Instagram проморолик к поединку на турнире UFC 254 в Абу-Даби между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

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