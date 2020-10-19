Хабиб показал тренировку перед поединком с Гэтжи на UFC 254

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал свою тренировку перед титульным поединком против американца Джастина Гэтжи.

«Это был тяжелый тренировочный лагерь, как физически, так и психологически, никто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.