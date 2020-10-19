Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, а также футболисты Евгений Марков и Реми Кабелла не полетели на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ренна».

Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба. Отмечается, тесты на коронавирус Маркова и Кабелла показали сомнительные результаты, поэтому игроки изолированы от команды. Сообщается, также, что футболисты чувствуют себя хорошо, а результаты тестов у остальных игроков отрицательные. Мусаев же заболел ангиной, а его тест показал отрицательный результат.

Отметим, матч между «Ренном» и «Краснодаром» состоится завтра, 20 октября в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Игру обслужит греческая бригада арбитров под руководством Анастасиоса Сидиропулоса.