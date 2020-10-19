Известный агент и советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию об интересе красно-белых к защитнику «Ромы» Бруно Пересом.

«Со мной никто не говорил о возможном переходе Бруно Переса в «Спартак». Не знаю, интересовался ли им клуб. Однако, если бы в «Спартаке» спросили мое мнение об этом игроке, я бы никогда не порекомендовал Переса. Мой отзыв о нем был бы на 100% негативным. Виктор Мозес намного лучше него, это бесспорно», — сказал Камоцци, слова которого приводит Metaratings.

Отметим, итальянские СМИ сообщали, что московский клуб хотел оформить трансфер бразильского защитника «Ромы», но римский клуб принял решение сохранить игрока как минимум до зимы.