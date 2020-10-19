В очередном матче регулярного сезона КХЛ друг с другом встретятся СКА на своём поле против «Витязя». Сам матч пройдёт в «Ледовом дворце» 19 октября в 19:30 по мск.

СКА

В данный момент команда из Санкт-Петербурга располагается на второй строчке в таблице Западной конференции. Это отличный результат, за 18 матчей парни заработали 23 очка. Однако до лидера СКА ещё далеко, клуб уже отстаёт на шесть очков.

В текущей игре питерцев чувствуется нестабильность и неслаженность в некоторых базовых действиях. Результаты также это подтверждают, в начале октября СКА обыграл «Амур», а вот сразу после, «армейцы» проиграли дважды.

Это были матчи против «Барыса», где команда проиграла в близкой игре по буллитам со счётом 2:2, 2:3, а вот против «Металлурга» Мг у СКА вообще не было шансов, как итог, поражение 1:4.

Из светлых новостей для команды СКА обыграла дважды «Сочи». Но, как уже говорилось ранее, стабильности у команды нет и СКА уступили «Динамо» Москва со счётом 3:4 и ЦСКА (1:3).

«Витязь»

Пятнадцать матчей сыграл «Витязь» в рамках регулярного первенства и ровно столько же баллов он заработал. Команда из Подольска в данный момент находится на девятой строчке в рейтинге и отстаёт от плей-офф зоны по дополнительным показателям.

В первый день октября «Витязь» обыграл «Авангард» в послематчевых бросках со счётом 1:1, 3:2, а после этого «витязи» разнесли «Динамо» Рига с сенсационным счётом 6:1.

Следующие две встречи подопечные Михаила Кравеца отыграли неудачно. Сначала не справились против «Локомотива» (0:5), а затем и против «Ак Барса» не срослась игра и в послематчевых бросках «Витязь» проиграли (2:2, 2:3).

Прогноз и ставка

Изначально, по мнению букмекером, коэффициент на СКА варьируется от 1.35 до 1.45, однако аналитики подыскали более интересный прогноз. Эксперты считают, что именно в этом матче команды будут играть от защиты и тотал забитых шайб будет меньше 4.5 с коэффициентом 2.52.