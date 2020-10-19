Загитова не будет участвовать в соревнованиях в 2020 году

Российская фигуристка Алина Загитова не собирается принимать участие в соревнованиях до конца этого года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источника, планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет. Отмечается, что Загитова оставляет для себя возможность вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В декабре прошлого года спортсменка приостановила карьеру и с тех пор не принимала участие в соревнованиях.