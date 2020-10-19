Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 19:31,  19 октября 2020
Интересное сейчас
0

Загитова не будет участвовать в соревнованиях в 2020 году

Загитова не будет участвовать в соревнованиях в 2020 году
Алина Загитова. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Российская фигуристка Алина Загитова не собирается принимать участие в соревнованиях до конца этого года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источника, планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет. Отмечается, что Загитова оставляет для себя возможность вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В декабре прошлого года спортсменка приостановила карьеру и с тех пор не принимала участие в соревнованиях.

Ранее журналисты японского издания The Digest назвали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову самой красивой спортсменкой в мире.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров