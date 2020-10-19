Юран: Главное, чтобы с Мозесом не получилось как с Тилем и Шюррле

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о приобретении красно-белыми Виктора Мозеса.

По словам Юрана, Мозес — правильное приобретение для «Спартака», так как нигериец поиграл в хороших клубах Европы. Экс-тренер «Химок» полагает, что у футболиста не будет проблем с адаптацией.

«Насколько у него будет желание играть за «Спартак», нужно посмотреть. Главное, чтобы не получилось как с Тилем и Шюррле», — сказал Юран, слова которого приводит «Матч ТВ».