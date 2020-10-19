Юран: Главное, чтобы с Мозесом не получилось как с Тилем и Шюррле

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о приобретении красно-белыми Виктора Мозеса.
По словам Юрана, Мозес — правильное приобретение для «Спартака», так как нигериец поиграл в хороших клубах Европы. Экс-тренер «Химок» полагает, что у футболиста не будет проблем с адаптацией.
«Насколько у него будет желание играть за «Спартак», нужно посмотреть. Главное, чтобы не получилось как с Тилем и Шюррле», — сказал Юран, слова которого приводит «Матч ТВ».
Напомним, Мозес на правах аренды перешел в «Спартак» из лондонского «Челси», контракт был подписан 15 октября. В соглашении прописано право выкупа, пока защитник проведет в стане красно-белых время до окончания сезоне-2020/21. В прошлом сезоне Виктор Мозес выступал за миланский «Интер», с которым дошел до финала Лиги Европы УЕФА.
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