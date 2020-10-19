Стример и бывший киберспортсмен Майк shroud Гржесик высказался о будущем Valorant и CS:GO. Гржесик считает, что прямо сейчас шутер от Riot Games завоёвывает рынок и скоро заберёт большую часть аудитории от продукта Valve.

Valorant нанесет удар, и это будет сильный удар. Она идеальна уже сейчас. Статистика CS падают, но если быть честным, CS зависит от LAN, поэтому и числа падают. Естественно, как только LAN вернутся, будет уже немного иначе. В то же время, если разработчики Valorant поймают тайминг предстоящих LAN и будут проводить турнир за турниром, это будет взрыв — даже больше, чем на данный момент.

Стример ранее уже поднимал данную тему на примере североамериканской сцены CS:GO, тогда он отменил, что киберспортивная составляющая в регионе вся уходит в Valorant.

Ранее 19-летний французский игрок из команды Team Vitality по CS:GO Матье ZywOo Эрбо также высказался о возможном будущем шутера от Valve. Киберспортмен считает, что разработчикам необходимо чаще делать обновления для дисциплины.