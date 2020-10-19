В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» дома одержал победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 3:1.

В составе казанцев дубль оформил Кирилл Петров, который отличился на 8-й минуте с передачи Никиты Лямкина и на 19-й минуте с передачи Джастина Азеведо. Еще одну шайбу забросил Андрей Педан, отличившийся на 4-й минуте с передачи Стефана Да Косты.

Единственный гол «Сибири» записал на свой счет Юсо Пуустинен, который забил на 31-й минуте с передач Микаэля Руохамаа и Николая Тимашова.

После 19 матчей команда Дмитрия Квартальнова идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 28 очков. Подопечные Николая Заварухина занимают десятую строчку с 13 баллами.

Отметим, для «Сибири» это поражение стало шестым подряд.