Расписание этапа кубка России по фигурному катанию в Сочи — инфографика Nevasport

Стало известно полное расписание третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Соревнования пройдут с 23 по 27 октября, зрителей на турнире не будет в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в регионе.