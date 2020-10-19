Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя»
Место в воротах армейской команды займет Михаил Бердин, запасным вратарем будет Магнус Хелльберг.
Первое звено: Кирилл Марченко — Линден Вей — Артем Швец-Роговой, Данила Галенюк — Лукас Бенгтссон.
Второе звено: Андрей Кузьменко — Миро Аалтонен — Антон Бурдасов, Василий Токранов — Игорь Ожиганов.
Третье звено: Евгений Кетов — Йоонас Кемппайнен — Евгений Тимкин, Кирилл Кирсанов — Виктор Антипин.
Четвертое звено: Владимир Ткачев — Владислав Каменев — Эмиль Галимов — Яков Тренин, Динар Хафизуллин.
Отметим, матч против подольского «Витязя» состоится сегодня, 19 октября, и начнется в 19:30.
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