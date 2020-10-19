Уже во вторник «Зениту» предстоит провести первый матч группового этапа Лиги чемпионов — команда Семака сыграет с бельгийским «Брюгге». Какие опасности могут поджидать петербуржцев в этой встрече?

Недооценкой

Мало того, что «Брюгге» — клуб из четвертой корзины, к которым принято относиться свысока (пример «Лейпцига» показывает, что не стоит), так еще у команды образовались кадровые проблемы: из-за коронавируса с «Зенитом» не сыграют три игрока. Казалось бы, можно выпускать против такого «Брюгге» «Зенит-2», но из вылетевших футболистов, а это Симон Миньоле, Одион Коссуну и Михаэл Крменчик, только первый имеет важное значение для команды. Экс-вратарь «Ливерпуля» — первый номер «Брюгге». Коссуну молод и только поводится к основе, а Крменчик еще не успел стать лидером атак бельгийцев. Поэтому если соперник «Зенита» и ослаб, то лишь на самом последнем рубеже, но и там есть хорошая замена в лице Этана Хорвата, который был основным вратарем до прихода Миньоле.

Кадровые проблемы

А вот «Зенит» сыграет с «Брюгге» без двух по-настоящему основных футболистов — Малкома и Дугласа Сантоса. Первый пока тренируется индивидуально, а Сантос отбывает дисквалификацию за удаление в матче против «Бенфики» в прошлом сезоне. Вот и получается, что слева у «Зенита» выйдет либо пока не нюхавший Лиги чемпионов Круговой, либо Жирков, которого, скорее всего, придется менять. Потеря Малкома пока не так существенна, но уже хочется посмотреть на бразильца в условиях Лиги чемпионов, а не РПЛ.

Лучший игрок

Больше всех в «Брюгге» забивает левый полузащитник Ханс Ванакен — от него и надо ждать больше всего опасности. Ванакен — сама стабильность: уже пять сезонов подряд он достигает планки в десять забитых голов за сезон в чемпионате Бельгии, а последние три сезона и преодолевает ее. С ассистированием у бельгийца тоже все отлично, поэтому менее результативные Деннис и Диатта тоже могут сделать обороне «Зенита» больно. А еще Ванакен два года подряд стал футболистом года в Бельгии — такого никто не добивался с 1986 года.

Коронавирус

Вряд ли коронавирус отменит матч «Зенита» и «Брюгге», главная опасность состоит в том, чтобы никто из футболистов бельгийцев не был заражен: небольшая вероятность, что больного проглядят и пустят играть, все же есть. А тогда может слечь уже и весь «Зенит» — кому это нужно?