Петербургский СКА начал встречу против подольского «Витязя» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра проходит в Ледовом дворце в Петербурге.

Прямую трансляцию встречи можно увидеть на официальном сайте СКА, ссылка доступна здесь.

Отметим, в предыдущем матче подопечные Валерия Брагина потерпели выездное поражение от московского ЦСКА со счетом 1:3. «Витязь» на своем льду уступил со счетом 3:4 екатеринбургскому «Автомобилисту».

В сводной турнирной таблице СКА на данный момент занимает шестое место, «Витязь» пока идет на 15-й строчке, сыграв на три тура меньше. В таблице Западной конференции СКА идет на втором месте следом за ЦСКА, а «Витязь» пока не входит в зону плей-офф, занимая 9 место.