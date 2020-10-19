В «Единой России» приняли решение отказаться от выдвижения в Госдуму спортсменов, артистов и музыкантов.

По словам заместителя главы генсовета партии, сенатора Сергея Перминова, партия будет опираться на людей с профессиональными компетенциями, которые могут принести практическую пользу.

Перминов добавил, социология показывает, что избиратели хотят видеть в лице депутатов тех людей, которые обладают профессиональными компетенциями в различных сферах, которые могут принести практическую пользу.

«Ориентация на таких людей — это не какая-то специальная установка партии, а здравый смысл. Это запрос, который есть в обществе. И задача партии — отвечать на запросы избирателей», — сказал Перминов, слова которого приводит URA.RU.