Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов.

По словам Ванакена, он не боится коронавируса, но надеется, что больше заражений в «Брюгге» не будет. Футболист отметил, в команде достаточно игроков, чтобы заменить заболевших.

Он добавил, что был в Петербурге со сборной, но не играл.

«Видел только этот замечательный стадион. Завтра надеюсь выйти на поле. Мы здорово выглядим на тренировках и постараемся завтра показать хороший футбол», — сказал Ванакен, слова которого приводит Sport24.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Брюгге» состоится 20 октября на «Газпром Арене», начало игры — в 19:55 по московскому времени.

Помимо «Брюгге», в группу к «Зениту» попали итальянский «Лацио» и дортмундская «Боруссия».