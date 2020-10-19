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  • 21:57,  19 октября 2020
Бокс/MMA
Эксклюзив
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Сравниваем Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи — инфографика Nevasport

Сравниваем Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи &#8212; инфографика Nevasport
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Инфографика: Nevasport.

Уже в ночь с 24 октября состоится долгожданный турнир UFC 254, главным событием которого станет поединок между российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи. В ожидании поединка предлагаем ознакомиться с инфографикой с главной информацией о бойцах.

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Инфографика: Nevasport.

Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби. Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе, ранее он успешно сохранял пояс после поединков с Конором Макгрегором и Дастином Порье — ирландца Хабиб задушил в четвертом раунде, а американца — в третьем.

Ранее глава промоушена UFC Дана Уайт выложил в своем Instagram проморолик к поединку на турнире UFC 254 в Абу-Даби между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

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