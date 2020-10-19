Сравниваем Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи — инфографика Nevasport

Уже в ночь с 24 октября состоится долгожданный турнир UFC 254, главным событием которого станет поединок между российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи. В ожидании поединка предлагаем ознакомиться с инфографикой с главной информацией о бойцах.

Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби. Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе, ранее он успешно сохранял пояс после поединков с Конором Макгрегором и Дастином Порье — ирландца Хабиб задушил в четвертом раунде, а американца — в третьем.