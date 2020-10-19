Главный тренер бельгийского «Брюгге» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матч с «Зенитом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

По словам Клемана, терять игроков из-за болезни сложно для любого тренера, но нужно жить с этой пандемией. Он отметил, что «Брюгге» потерял трех важных игроков, но Клеман верит в свою команду.

«У нас хорошая молодая команда, которая себя уже зарекомендовала. С «Зенитом» будет непросто. Но мы способны победить», — сказал Клеман, слова которого приводит Sport24.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Брюгге» состоится 20 октября на «Газпром Арене», начало игры — в 19:55 по московскому времени.

Помимо «Брюгге», в группу к «Зениту» попали итальянский «Лацио» и дортмундская «Боруссия».