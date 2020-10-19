Организаторы Гран-при Франции по фигурному катанию сообщили об отмене соревнования.

Об этом сообщает Федерация ледовых видов спорта Франции (FFSG). Отмечается, что соревнования отменены в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

Отметим, этап Гран-при должен был пройти в формате национального соревнования с 13 по 15 ноября. Ранее сообщалось, что каток в Гренболе, на котором должны пройти соревнования, был закрыт на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Также было опубликовано расписание третьего этапа Кубка России по фигурному катанию, который пройдет с 23 по 27 октября в Сочи. Зрителей на турнире не будет в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в регионе.

В соревнованиях женщин примут участие двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, победительница финала Кубка России Анастасия Гулякова.