Самые важные события 11-го тура российской премьер-лиги — в нашем традиционном обзоре.

«Зенит» разобрался с «Сочи» без Дзюбы

Петербуржцы без особых вопросов разобрались с сочинцами, которые показали невероятно невыразительную игру — так и не скажешь, что недавно эта команда шла на втором месте в таблице. Пока оборона привозила голы, за всех отдувался Джанаев — если бы не голкипер, счет был бы куда крупнее. Гол Заики был нелогичным: скорее «Зенит» должен был забивать еще один-два мяча.

«Локомотив» не изменил себе

Железнодорожники уже в традиционном для них стиле сыграли с «Уфой» в первом матче без Евсеева. Команда Николича не рвалась в атаку, но свой единственный гол забила, сумев не пропустить. Просто потому что шансов забить у «Уфы» толком не было — на счету команды жалкие два удара по воротам. В дебютном матче голевую передачу отдал Зе Луиш, который после ужасной ошибки Беленова откатил мяч Крыховяку. Поляку осталось лишь попасть по пустым.

Вилков снова чудит — теперь страдает «Рубин»

В матче «Краснодара» с «Рубином» главный арбитр Михаил Вилков не назначил пенальти в ворота казанцев, но его ошибку исправили видеоассистенты Алексей Амелин и Валерий Данченко, которые предложили Вилкову изучить видеозапись, после чего судья назначил пенальти. Проблема в том, что сделал это Вилков после того, как игра возобновилась, чего делать категорически нельзя. «Рубин» уже подал протест, все может закончиться даже переигровкой, а для Вилкова и того печальнее.

Дебют Мозеса и месть Мирзова

Экс-игрок «Челси», «Ливерпуля» и «Интера» провел первый матч за «Спартак» — не сказать, что безгрешно, но и катастрофы с нигерийцем в составе не произошло. Красно-белые с трудом переиграли одного из аутсайдеров, а первый мяч в ворота Максименко забил Резиуан Мирзов, который играет за «Химки» в аренде, а принадлежит «Спартаку». Похоже, на «Открытие Арену» Мирзову лучше не возвращаться.

Футболисту ЦСКА снова ломают нос

Вы наверняка помните эпизод из матча ЦСКА — «Сочи» в начале прошлого сезона, когда Иван Миладинович так грубо сыграл с Чаловым, что сломал форварду нос. Сейчас — та же ситуация, только пострадал другой игрок ЦСКА, Вадим Карпов, а виноват в травме Вячеслав Грулев из «Динамо». Неприятный инцидент (закончившийся сотрясением у Карпова) не помешала армейцам обыграть «Динамо», которое все еще возглавляет Кульчий — у Сандро Шварца проблемы с документами.