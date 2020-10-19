Немецкий портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших игроков российской премьер-лиги в 2020 году.

Больше всех в цене прибавили три футболиста — это хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, грузинский хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия и бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел. Стоимость трех игроков повысилась на три миллиона евро.

По оценке Transfermarkt, Влашич теперь стоит 25 миллионов евро, Вендел — 15 миллионов, а Хвича Кварацхелия — 7,5 миллионов евро.

Сильно подорожал новичок ЦСКА Бруно Фукс — теперь бразилец стоит 4,5 млн евро, его цена увеличилась на 2,7 млн евро. На пятом месте — Понтус Альмквист из «Ростова», цена которого повысилась на 2,25 млн евро — теперь он оценивается в 2,5 миллиона.