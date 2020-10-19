Боксерский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о поражении Василия Ломаченко Теофимо Лопесу.

По словам Хрюнова, Ломаченко пропитался ненавистью к Лопесу. Промоутер отметил, он советовал боксеру не делать этого, «но он заигрался». Хрюнов считает, что из-за этого эмоции у Ломаченко ушли не на проработку плана, а на желание уничтожить Лопеса.

«Сейчас слышу, как люди говорят о том, что Ломаченко сделал что-то неправильно. Я думаю, он делал все правильно, но, во-первых, банально сыграл возраст, а во-вторых, повторюсь, блестящий план Лопеса не давал реализовать план на бой украинцу», — сказал Хрюнов, слова которого приводит «КП».

Напомним, в Лас-Вегасе прошел поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в лёгком весе украинцем Василием Ломаченко с обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом. Бой завершился неожиданно: Лопес победил судейским решением — 115:114.

В этом поединке был разыгран титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Впервые с лета 2018 в профессиональном боксе теперь есть абсолютный чемпион мира. В прошлый раз это случилось, когда в первом тяжелом весе Александр Усик победил Мурата Гассиева