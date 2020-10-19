В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 5:1.

В составе армейцев по шайбе забросили Кирилл Марченко с передач Линдена Вея и Артема Швец-Рогового на 2-й минуте, Владислав Каменев с передач Андрея Кузьменко и Лукаса Бенгтссона на 9-й минуте, Йонас Кемппайнен с передач Владимира Ткачева и Эмиля Галимова на 14-й минуте, Миро Аалтонен с передач Якова Тренина и Андрея Кузьменко на 45-й минуте встречи и Яков Тренир в большинстве с передач Владимира Ткачева и Игоря Ожиганова.

Единственную шайбу в составе подольчан забросил Маттиас Теденбю на 34-й минуте матча.

После 19 матчей команда Валерия Брагина идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 25 очков. Подопечные Михаила Кравеца занимают девятую строчку с 15 баллами.