Российский киберспортсмен состава Natus Vincere по CS:GO Илья Perfecto Залуцкий ответил тренеру коллектива forZe Анатолию liTTle Яшину на критику о скриншоте с публичного матча. Залуцкий объяснил, что он зашёл на сервер на совсем непродолжительное время и не планировал проводить глобальную тренировку.

Через несколько часов? Около 5-6 после предполагаемого начала матча, и зашёл я на 30 минут максимум, а не «упорно тренироваться», не смеши людей) И желаю чтобы никто из твоих близких не болел короной) Так как это весьма неприятно.

Ранее скриншот с моментом, когда Perfecto играл на разминочном сервере спустя несколько часов после отмены матча, опубликовал тренер forZe Анатолий liTTle Яшин в своём твиттере и добавил, что игрок заходил в шутер «через пару часов».

Также бывший тренер Natus Vincere Михаил Kane Благин поделился своими мыслями о переносе матча между forZe и Natus Vincere в рамках онлайн-турнира IEM New York 2020 по CS:GO. Благин считает, что из-за коронавирусной пандемии Valve обязана продумать более детально вопрос о снятии 20% RMR-очков при заменах. Тренер высказался в своём твиттере.