Хабиб о завершении карьеры: От 30-0 ничего зависеть не будет

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«От 30-0 ничего зависеть не будет. Не знаю, почему каждый раз затрагивают эту тему. Может быть, надоел я людям. Тяжело ведь смотреть каждый раз, как побеждаю. Но с пониманием отношусь к этому. Мне месяц назад исполнилось 32 года — о завершении карьеры пока речи не идет», – сказал Хабиб в Instagram-эфире с Reebok Russia.

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.