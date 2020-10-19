Стало известно, какую сумму нападающий Илья Михеев требует от «Торонто Мейпл Лифс» по новому контракту.

Как сообщает Эллиотт Фридман в своем Twitter, Михеев рассчитывает на однолетний контракт с зарплатой 2,7 миллиона долларов. Отмечается, что «Мэйпл Лифс» предложили форварду двухлетнее соглашение с окладом миллион долларов в год.

Ранее россиянин обратился в арбитраж, который должен состояться 21 октября. До его начала клуб и хоккеист по-прежнему могут договориться самостоятельно. Сейчас Илья Михеев является ограниченно свободным агентом. Его контракт новичка с «Торонто» истек по завершении сезона, как и у Георгиева.

По прошлому контракту Михеев получал 925 тысяч долларов в год. В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Михеев набрал 23 (8+15) очка в 39 матчах.