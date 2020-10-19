Аналитик и стример по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов поделился своими мыслями о переносе матча между Natus Vincere и forZe в рамках онлайн турнира IEM New York 2020. Кузнецов отметил, что организаторы в первую очередь пойдут навстречу к популярным командам из-за просмотров и всем остальным нужно работать над этой медийной составляющей.

Есть турнир — ему важны просмотры. Есть NAVI — они дают просмотры. Да, им пойдут навстречу. Для меня это абсолютно нормально. Я понимаю ущемленную гордость forZe, но я не просто так полгода назад спрашивал: «А кто такие forZe?». Вот вам и ответ на мой вопрос. Станьте NAVI, станьте людьми с супермедийкой, результатами и так далее, и вам тоже будут идти навстречу. А когда вы forZe — я не знаю, кто у вас играет в команде по CS даже.

NS добавил, что киберспорт во многом похож на шоу-бизнес и таковы правила направления.

Ранее российский киберспортсмен состава Natus Vincere по CS:GO Илья Perfecto Залуцкий ответил тренеру коллектива forZe Анатолию liTTle Яшину на критику о скриншоте с публичного матча. Залуцкий объяснил, что он зашёл на сервер на совсем непродолжительное время и не планировал проводить глобальную тренировку.