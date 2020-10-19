Узбекистанский нападающий Эльдор Шомуродов дебютировал в составе итальянского «Дженоа».

Бывший футболист «Ростова» вышел в стартовом составе своей новой команды в матче четвертого тура Серии А против «Вероны».

Напомним, 4 октября Эльдор Шомуродов официально перебрался в «Дженоа» из «Ростова». С 25-летним игроком заключено соглашение до 30 июня 2024 года. Футболист не смог дебютировать за «Дженоа» в прошлые выходные, поскольку в клубе была зафиксирована вспышка коронавируса.

Шомуродов был куплен «Ростовом» у «Бунедкора» в 2017 году. Футболист сборной Узбекистана сыграл за донской клуб 91 матч и забил восемнадцать голов.

Ранее стало известно, почему Эльдор Шомуродов принял решение выступать в «Дженоа» именно под 61-м номером.