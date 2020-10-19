Наставник петербургского СКА Валерий Брагин поделился мнением о работе вице-президента клуба Романа Ротенберга в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

«Роман Борисович отработал хорошо. Хотел бы поблагодарить его. Было непросто, команда находилась в неоптимальном состоянии. Ротенберг выжал из команды все, что было можно. Благодарен всем тренерам, что взяли на себя ответственность в трудный момент и отработали как нужно», – сказал Брагин, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 5:1.

Напомним, Брагин по причине заражения коронавирусом не появлялся на скамейке запасных с 20 сентября. В его отсутствие армейцев в большей части матчей возглавлял первый вице-президент армейцев Роман Ротенберг.