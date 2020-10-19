Хабиб о бое с Гэтжи: Уже представляю, как закончу бой досрочно

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Джастином Гэтжи.
По словам Хабиба, с Гэтжи у него была сложнейшая подготовка. По мнению бойца, чем больше трудишься, тем слаще победа.
«Если нужно будет встать в стойке, сделаю это. Готов бороться, драться, стоять в стойке. Хочу закончить бой досрочно. Уже представляю, как заставляю его закончить бой досрочно. Гэтжи с каждым боем рос как профессионал. В каких-то моментах с Фергюсоном он меня удивил: аккуратно дрался, не спешил, хладнокровно вел себя. Достойный противник», — сказал Нурмагомедов, слова которого приводит «Чемпионат».
Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.
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