Хабиб о бое с Гэтжи: Уже представляю, как закончу бой досрочно

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Джастином Гэтжи.

По словам Хабиба, с Гэтжи у него была сложнейшая подготовка. По мнению бойца, чем больше трудишься, тем слаще победа.

«Если нужно будет встать в стойке, сделаю это. Готов бороться, драться, стоять в стойке. Хочу закончить бой досрочно. Уже представляю, как заставляю его закончить бой досрочно. Гэтжи с каждым боем рос как профессионал. В каких-то моментах с Фергюсоном он меня удивил: аккуратно дрался, не спешил, хладнокровно вел себя. Достойный противник», — сказал Нурмагомедов, слова которого приводит «Чемпионат».