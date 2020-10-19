Загитова не выступит на соревнованиях в этом году, Гран-при Франции отменили, СКА обыграл «Витязь» — эти и другие новости в традиционном дайджесте дня от Nevasport.
Евролига поменяла регламент — технические поражения «Зенита» отменены
Исполнительный совет акционеров Евролиги объявил о внесении поправок в особый протокол, который был принят для сезона-20/21 в связи с коронавирусом.
Загитова не будет участвовать в соревнованиях в 2020 году
Российская фигуристка Алина Загитова не собирается принимать участие в соревнованиях до конца этого года.
«Единая Россия» отказалась от выдвижения спортсменов в Госдуму
В «Единой России» приняли решение отказаться от выдвижения в Госдуму спортсменов, артистов и музыкантов.
Гран-при Франции по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
Организаторы Гран-при Франции по фигурному катанию сообщили об отмене соревнования.
СКА забросил пять шайб «Витязю» в регулярном чемпионате КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 5:1.
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