Футболку Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», продали за 200 тысяч

Футболку российского нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, в которой он забил первый гол за красно-белых в матче чемпионата страны с «Химками», продали на благотворительном аукционе.

Как сообщает голкипер «Спартака» Артем Ребров, футболку купили за 200 тысяч рублей. Средства будут направлены в благотворительный фонд Реброва «Своими глазами».