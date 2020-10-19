Футболку Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», продали за 200 тысяч

Футболку российского нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, в которой он забил первый гол за красно-белых в матче чемпионата страны с «Химками», продали на благотворительном аукционе.
Как сообщает голкипер «Спартака» Артем Ребров, футболку купили за 200 тысяч рублей. Средства будут направлены в благотворительный фонд Реброва «Своими глазами».
Напомним, московский «Спартак» обыграл «Химки» в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2020/21. Игра прошла на «Арене-Химки» и завершилась со счетом 3:2. Свой гол Кокорин забил с пенальти.
Александр Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа 2020 года в статусе свободного агента, но из-за различных травм он сыграл лишь в четырех матчах во всех турнирах. Дебютной встречей Кокорина в «Спартаке» стал матч против ЦСКА.
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