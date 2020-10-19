Игроку команда Yellow Submarine по Dota 2 Магомеду Collapse Халидову поступило предложение сыграть подставной матч за миллион рублей против клуба Natus Vincere. Человек под ником Bruzzer сказал, что игрок поделит деньги ещё с двумя игроками со своей команды.

Привет, есть возможность поработать на завтрашнем матче против нави за хорошие деньги. Больше, чем вы получаете призовых в случае победы, и гораздо больше, если в случае поражения. Если согласен, то манагеру вашего не говори ничего, помимо тебя ещё 2 игрока будут с твоей команды. На 3 поделите 1млн+, — сообщил Bruzzer.

Данную информацию опубликовал менеджер команды Yellow Sybmarine Дмитрий Korb3n Белов в своей группе в социальных сетях и добавил, что впервые столкнулся с таким предложением на крупном ивенте. Также менеджер поразмышлял на тему похожих предложений другим коллективам.

Ранее глава Parimatch CIS Дмитрий Сергеев в своём телеграм канале опубликовал пост, в котором предположил о том, что Cyber Legacy могла специально проиграть матч против Vikin.gg в рамках онлайн турнира ESL One Germany 2020 по Dota 2. Сергеев заявил, что компании необходимо было снять матч с лайв-линии из-за подозрительных активностей.