Perfecto играл в CS:GO через несколько часов после отмены матча с forZe

Российский киберспортсмен состава Natus Vincere по CS:GO Илья Perfecto Залуцкий сыграл на разминочном сервере спустя несколько часов после отмены матча forZe против Natus Vincere в рамках онлайн-турнира IEM New York 2020. Событие перенесли из-за того, что у Залуцкого был обранужен коронавирус.

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Kane: Как можно снимать очки за изменение в составе

Бывший тренер Natus Vincere Михаил Kane Благин поделился своими мыслями о переносе матча между forZe и Natus Vincere в рамках онлайн-турнира IEM New York 2020 по CS:GO.

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Игроку в Dota 2 предложили 1 млн рублей за подставной матч

Игроку команда Yellow Submarine по Dota 2 Магомеду Collapse Халидову поступило предложение сыграть подставной матч за миллион рублей против клуба Natus Vincere. Человек под ником Bruzzer сказал, что игрок поделит деньги ещё с двумя игроками со своей команды.