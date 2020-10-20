Петербургский «Зенит» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с бельгийским «Брюгге». Матч будет проходить на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 20 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:55 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start lazyload">﻿</span>

Матч состоится со зрителями, билеты продавались исходя из 30% разрешенной УЕФА квоты. (на стадион пустят чуть менее трети зрителей от всей заполняемости)

Главным арбитром матча «Зенит» — «Брюгге» станет французский судья Бенуа Бастьен. Помогать ему на боковых линиях француз Фредерик Хаккет и израильтянин Рой Хассан. За систему VAR будут отвечать арбитры Бенуа Мийо и Вилли Делажо из Франции.

Отметим, «Брюгге» накануне встречи лишился трех игроков из-за положительных тестов на коронавирус: в Петербурге не сыграют вратарь Симон Миньоле, Одилон Коссуну и Михаэль Крменчик.