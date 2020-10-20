Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 10:25,  20 октября 2020
Бокс/MMA
0

Кормье: После разговора с Хабибом понимаю, что он правда не хочет реванш с Конором

Кормье: После разговора с Хабибом понимаю, что он правда не хочет реванш с Конором
Даниэль Кормье. Фото: instagram.com/dc_mma

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не хочет проводить реванш с Конором Макгрегором.

По словам Кормье, он разговаривал с Хабибом на днях, и американец не думал, что Хабиб действительно не хочет боя с Конором, но после разговора с Хабибом Кормье начинает понимать, что он правда не хочет этого реванша.

«И это меня пугает. Потому, что раньше я думал, что он скажет, что не хочет этого боя, а потом просто побьет этого парня. Я думаю, что это того стоит, потому что ты уже его побеждал, ты сможешь заработать кучу денег. Это имеет смысл. Но я не знаю, будет ли он это делать», — сказал Кормье, слова которого приводит ESPN.

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров