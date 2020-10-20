Кормье: После разговора с Хабибом понимаю, что он правда не хочет реванш с Конором

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не хочет проводить реванш с Конором Макгрегором.

По словам Кормье, он разговаривал с Хабибом на днях, и американец не думал, что Хабиб действительно не хочет боя с Конором, но после разговора с Хабибом Кормье начинает понимать, что он правда не хочет этого реванша.

«И это меня пугает. Потому, что раньше я думал, что он скажет, что не хочет этого боя, а потом просто побьет этого парня. Я думаю, что это того стоит, потому что ты уже его побеждал, ты сможешь заработать кучу денег. Это имеет смысл. Но я не знаю, будет ли он это делать», — сказал Кормье, слова которого приводит ESPN.