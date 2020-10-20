Кормье: После разговора с Хабибом понимаю, что он правда не хочет реванш с Конором

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не хочет проводить реванш с Конором Макгрегором.
По словам Кормье, он разговаривал с Хабибом на днях, и американец не думал, что Хабиб действительно не хочет боя с Конором, но после разговора с Хабибом Кормье начинает понимать, что он правда не хочет этого реванша.
«И это меня пугает. Потому, что раньше я думал, что он скажет, что не хочет этого боя, а потом просто побьет этого парня. Я думаю, что это того стоит, потому что ты уже его побеждал, ты сможешь заработать кучу денег. Это имеет смысл. Но я не знаю, будет ли он это делать», — сказал Кормье, слова которого приводит ESPN.
Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.
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