Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это’О критически отреагировал на решение France Football включить его в число претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории.

«Спасибо, однако я отыграл лишь 1-2 сезона на правом фланге. При этом у меня 25 лет карьеры на позиции центрального форварда. Отсутствие уважения от France Football», — написал Это’О в своем Twitter.

Отметим, Это’О является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна. Символическая сборная по версии France Football будет объявлена в декабре.

Ранее сообщалось, что французский журнал France Football может включить известного советского нападающего Олега Блохина в символическую сборную всех времен.