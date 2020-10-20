Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике заявил о готовности пойти на понижение заработной платы.

Об этом сообщает As. По информации источника, 33-летний футболист провел переговоры с клубом о снижении оклада и готов согласиться на него. Ранее готовность пойти на такие меры выразили немецкий вратарь Марк-Андре тер Стеген, французский защитник Клеман Лангле и голландский хавбек Френки де Йонг. Они не подписали бюрофакс игроков «Барсы» об отказе от снижения зарплат.

Отмечается, часть футболистов пошла на понижение окладов еще в сентябре — в это число входят Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Соглашение между Пике и «Барселоной» действует до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» потребовало от игроков пойти на снижение зарплат, но команда не намерена вести переговоры.