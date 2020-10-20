В Англии опубликован рейтинг самых дорогостоящих трансферов в истории АПЛ с учетом инфляции наших дней.

В рейтинге, который представило издание Give Me Sport, на первом месте оказался переход форварда Алана Ширера в «Ньюкасл» в 1996 году. Тогда футболиста приобрели за 18,9 миллионов фунтов — сейчас он обошелся бы в 157,7 миллионов. Второе место занял трансфер француза Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, а тройку замкнул Кевин Де Брейне и его трансфер в «Манчестер Сити» в 2015-м.

В список попал и бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис. В 1995 году он перешел в «Эвертон» за 6,75 миллионов фунтов, что равносильно 69,82 миллионов фунтов сейчас. А бывший нападающий сборной Англии Стэн Коллимор попал в список два раза — за его переходы в «Ливерпуль» в 1995 году и в «Астон Виллу» в 1997.