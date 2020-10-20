Хоккейный инсайдер TSN Боб Маккензи рассказал, как будет организован молодежный чемпионат мира 2021 года в Эдмонтоне.

По словам Маккензи, «пузырь» будет абсолютно тот же самый, как и в Кубке Стэнли: тот же каток и те же отели, а за семь дней до прибытия в Эдмонтон все игроки и персонал команд должны сдать три отрицательных теста на коронавирус.

«Выставочные матчи предварительно назначены на 20-23 декабря. Турнир открывается 25 декабря. Еще одно новшество – составы будут немного расширены. Вместо обычных 20 полевых игроков и трех вратарей будут 22 полевых и три вратаря», – написал Маккензи в своем Twitter.

Ранее по системе «пузыря» доигрывались турниры Национальной хоккейной лиги и Национальной баскетбольной ассоциации.