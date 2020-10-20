Арбитра Михаила Вилкова вызвали на заседание КДК РФС по матчу между «Краснодаром» и «Рубином».

Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

По словам Григорьянца, «Рубин» прислал протест по данному матчу, заседание состоится в среду.

«Представители «Краснодара» и «Рубина» приглашены на заседание в режиме онлайн, также в заседании примет участие судья Вилков. КДК запросил в департаменте инспектирования рапорт инспектора по этому матчу», – сказал Григорьянц, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, на 43-й минуте матча «Краснодар» — «Рубин» защитник казанцев Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но арбитр не сразу заметил нарушение правил. Он смотрел повтор после паузы и возобновления игры. По мнению казанского клуба, Вилков нарушил протокол ВАР.