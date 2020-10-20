Народный артист России и поклонник петербургского «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своем любимом футболисте в составе сине-бело-голубых.

По словам Боярского, лучший игрок «Зенита» на данный момент — это Сердар Азмун. Актер признался, что является большим поклонником этого футболиста. Он отметил, что восхищен скоростью, видением поля и нацеленностью на ворота иранца, а также его голевым чутьем.

Боярский добавил, что с «Сочи» «Зенит» справился и без Дзюбы.

«Да, Артем тоже важная фигура в составе «Зенита». Но если на поле нет Азмуна, я в печали. Своей остротой он придает команде такой же неповторимый вкус, как перец – любому блюду. А еще Сердар – светлый человек. Позитивный, бесконфликтный», — сказал Боярский, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, петербургский «Зенит» сегодня, 20 октября, сыграет стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 против бельгийского «Брюгге».