Руководство каталонской «Барселоне» обеспокоено физической формой боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

Об этом сообщает Diario Sport. По информации источника, в клубе считают, что босниец прибыл в расположение команды в плохом состоянии, из-за чего отстает от партнеров и не показывает требуемый уровень интенсивности. Отмечается, в «Барсе» доверяют Пьяничу и понимают, что недавно он переболел коронавирусом, но полагают, что он недостаточно усердно работал во время отпуска в августе.

Также известно, что новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман думает о том, чтобы выпустить Пьянича в игре против «Ференцвароша», чтобы босниец успел набрать форму перед класико с «Реалом».

Напомним, Миралем Пьянич перешел в «Барселону» из «Ювентуса» за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл за каталонский клуб 29 минут за два матча чемпионата Испании.