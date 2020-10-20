День физкультурника-2017 в Петербурге. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Петербурга

День физкультурника-2017 в Петербурге. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Петербурга

Для занимающихся физкультурой и спортом граждан могут ввести вычет по НДФЛ.

Об этом сообщает официальный сайт правительства России. Отмечается, вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов.

Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью.

Ранее сообщалось, что в «Единой России» приняли решение отказаться от выдвижения в Госдуму спортсменов, артистов и музыкантов. По словам заместителя главы генсовета партии сенатора Сергея Перминова, партия будет опираться на людей с профессиональными компетенциями, которые могут принести практическую пользу.