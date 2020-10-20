Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном реванше с Конором Макгрегором.

По словам Хабиба, если Макгрегор победит Порье в 155 фунтах, это имеет смысл, но если их бой пройдет в 170, то вряд ли. Нурмагомедов не понимает, как можно драться в полусреднем весе, а в следующем бою сражаться за титул в легком.

«Они хотят, чтобы все было легко. Если вы хотите пойти легким путем, вы никогда не заслужите следующего титульного шанса. Я поставлю его в очередь и приму решение. Если он будет драться в 170 фунтах – до свидания», — сказал Хабиб, слова которого приводит MMA Fighting.

Ранее стало известно, что бой Конора и Порье 23 января будет проходить в полусреднем весе.